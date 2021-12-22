Техосмотр отменен с ограничениями: как это будет

Регулярный обязательный техосмотр (ТО) для личных автомобилей совсем скоро станет историей — Госдума приняла соответствующий закон в трех чтениях, теперь остались по сути формальные одобрения Совета Федерации и президента. Но обязанность получать диагностическую карту в некоторых случаях все-таки осталась. Также вызывает сомнения одна из поправок — инспекторы смогут визуально выявлять технически неисправные машины.

«Это давно назревшее, выстраданное, вымоленное решение. Автомобилисты бились за него много лет», — так оценил отмену техосмотра представитель Авто-Мото Ассоциации Алексей Носов.

У автосообщества были две главные претензии к процедуре. Первая — техосмотр «давным-давно превратился в профанацию», диагностическую карту можно было купить любым подпольным способом. Вторая — излишняя строгость последних изменений, когда осмотр потребовалось фиксировать на фото и видео.

«Петр Шкуматов из "Синих ведерок" провел эксперимент — он взял двухлетнюю BMW на гарантии дилера, приехал за диагностической картой, и машина ее не прошла. А у нас вся страна ездит на автохламе, средний возраст авто в России приближается к 15 годам», — отметил Носов.

Первый автомобиль в России появился в 1891 году. Через пять лет вышло постановление, что у экипажа должно быть удостоверение, что «все части механического двигателя находятся в исправном и безопасном состоянии». Техосмотром занимались городские управы.

Когда техосмотр нужен

Диагностическая карта понадобится в случаях:

— постановки на государственный учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, включая год его изготовления;

— совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет;

— совершения регистрационных действий, связанных с изменением конструкции и (или) заменой основного компонента транспортного средства.

«Ставишь, например, фаркоп, который вообще-то не влияет на безопасность дорожного движения, но это изменение необходимо регистрировать. В некоторых регионах за любые изменения гаишники жестоко карают», — сказал Носов.

Коррупционная поправка?

Ко второму чтению в законе появилась поправка о том, что инспектор ДПС может визуально обнаружить у транспортного средства «наличия технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения».

«Инспектор может визуально, непонятно каким способом выявить некие неисправности, влияющие не безопасность дорожного движения. Если неисправна тормозная система, как инспектор может это определить? Это невозможно сделать без проведения технической экспертизы. Речь, скорее всего, будет идти про неработающие лампочки», — высказал сомнения Носов.

По его мнению, если раньше сотрудники ГИБДД были к этому довольно лояльны, то не исключено, что они будут работать по плану, что нужно будет сдать какое-то количество протоколов по неисправным лампочкам. Также возникает коррупционная составляющая.

Однако подобного исчерпывающего перечня технических неисправностей еще нет, как и нет таких полномочий у инспекторов. Когда будут приняты соответствующие правовые акты, непонятно.

Также из закона не ясно, что должно последовать за таким визуальным обнаружением неисправности на дороге.

На сколько вырастет стоимость техосмотра?

Представитель автосообщества напомнил, что станции ТО вложили немалые деньги в переоборудование для фото- и видеофиксации, а количество клиентов у них значительно сократится. В итоге расходы будут переложены на автовладельцев, которые приедут на ТО в случае продажи или переоборудования.

«Вполне возможно, что стоимость увеличится в три раза. Для коммерческого транспорта стоимость увеличится кратно, значит, стоимость перевозки грузов и пассажиров подорожает», — предсказал Носов.

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Сейчас цены на ТО по регионам варьируются от 300 до 1 тысячи рублей для легкового авто. Например, для Новосибирской области оформление диагностической карты обойдется в 435 рублей, в Москве — в 720 рублей, на Сахалине — в 1060 рублей. Стоимость не менялась с 2012 года.

Председатель Гильдии операторов технического осмотра Игорь Волчек говорил в интервью Аutonews, что справедливая цена техосмотра в Москве — 2,5-2,8 тысячи рублей, в регионах ниже.

Штраф за отсутствие техосмотра

В новом Кодексе об административных нарушениях, который должен вступить в силу 1 марта 2022 года, появился штраф в 2 тысячи рублей за отсутствие диагностической карты. Причем выписывать его будут автоматически по камерам видеонаблюдения.

«Штрафовать тех, кто использует транспорт в личных целях и не имеет диагностической карты, — не должны», — уточнил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Этот штраф будут платить владельцы автобусов, грузовых автомобилей, а также юрлица и ИП, для которых ТО не отменяется.