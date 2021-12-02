Минздрав ужесточил получение медсправки для водителей

Минздрав ввел новый порядок медицинского освидетельствования водителей — врачи направят на освидетельствование «подозрительных» граждан, также ведены ужесточающие меры, чтобы справки не подделывали и не покупали.

Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2022 года, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь водители, лишенные прав за пьяную езду, будут сдавать тесты на употребление психоактивных веществ, также их направят на исследования на определение хронического употребления алкоголя. Также врачи будут отправлять на тестирование подозрительных граждан (например, при замене прав), если заметили у них клинические признаки зависимости.

Меняется сама форма справки медосвидетельствования — теперь в нее вносятся все обследования врачей-специалистов, лабораторные и инструментальные исследования. А медицинский регистратор обязан будет проверить штампы специализированных организаций (наркологических и психоневрологических диспансеров), и только после этого выдать заключение.

«Таким образом, усиливается значение выданной справки и ответственность каждого специалиста — то, чего не было ранее. Это позволит избежать фальсификации справок, так как ранее форма справки не требовала фиксации осмотра и лабораторных исследований ни психиатром, ни наркологом, что позволяло недобросовестным организациям выдавать справки без осмотра врачами-специалистами. И добавляется ответственность, что хорошо, поскольку часто кандидаты в водители покупали в частных компаниях справку без осмотра специалистов», — прокомментировал главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.