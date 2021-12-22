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Кого спасет облачный гейминг Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © pixabay.com/11333328 / Pixabay License

Ростелеком совместно с сервисом GFN.RU предложил услугу облачных игр. Она позволяет запускать самые требовательные к ресурсам игры на любых компьютерах и даже экране телевизора. Благодаря этому играть без ограничений может каждый, независимо от характеристик оборудования.

Облачный гейминг — это технология, при которой игры запускаются не на компьютере пользователя, а на удаленном сервере с огромными вычислительными возможностями. Игра за секунды разворачивается в облаке, и пользователь получает только видеопоток без задержек и лагов.

Иными словами, сама игра идет в облаке. Но геймер управляет ей со своего устройства и мгновенно получает уже готовый аудио- и видеопоток на экран. При этом применяются специальные технологии для сокращения пинга (времени между отправкой запроса и получением ответа).

Совместный проект GFN.RU и Ростелекома появился благодаря сотрудничеству с компанией NVIDIA — мировым лидером рынка визуальных вычислений. В сервисе используются возможности платформы NVIDIA RTX с технологией трассировки лучей. Вкупе со сверхскоростными каналами Ростелекома это обеспечивает минимальные задержки.

Для снижения пинга серверы распределены по территории страны. Так, облачный гейминг в Сибири накануне стал еще быстрее благодаря запуску серверного кластера в Новосибирске на базе дата-центра Ростелекома.

В итоге для подключения к сервису у игрока должен быть интернет на скорости от 15 мегабит в секунду при разрешении 720 пикселей или 25 мегабит в секунду в высоком разрешении — 1080 пикселей. Желательно, чтобы при этом роутер поддерживал работу в диапазоне 5 ГГц.

Для подключения к сервису телевизора потребуется универсальная приставка Wink+. Абонентом Ростелекома быть необязательно. 

У абонентов провайдера облачные игры подключаются как дополнительная опция к интернет-тарифу «Облачные игры GFN.RU».

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