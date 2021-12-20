НАВЕРХ
#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Расследование крушения MH17 дополнили российскими показаниями

Источник:
РИА Новости
213 2
Фото: © OSCE

Прокуратура Нидерландов 20 декабря приступила к зачитыванию речи по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины.

Так, стало известно, что голландская прокуратура добавила в дело российские показания «для сбалансированности досье». Речь идет о показаниях свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска. Он объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК «Бук».

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Тема: Крушение Boeing 777 на Украине
Расследователей дела MH17 заподозрили в утаивании информации
Стрелков взял ответственность за гибель рейса MH17
Изучить роль Украины в гибели MH17 потребовали в Нидерландах
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
смотреть все
ЧП #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ
Цыденов собрался идти на выборы главы Бурятии
Экс-депутат Госдумы назвала вакцины от COVID фуфлом
Чиновница Комкова и сообщники признаны виновными в деле «Зимней вишни»
Самое популярное
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Испытатель унитазов с большим весом потребовался в Кемерове
Популярный клон DOTA закроется
Обсуждение (2)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Disobedient

Почему я должен тебе верить? Может это ты писака за небольшой гонорар?)))

Plaguer

По-вашему выходит что Афганистан богаче США и совокупного НАТО.

ponhik78

На сегодняшний день к системе МИР подключено помимо России 12 стран. Плюс есть отдельно подключённые...

ponhik78

Отключение от SWIFT России сейчас уже бессмысленно. Это приведёт лишь к увеличению числа иностранных...
Sibnet.Ru