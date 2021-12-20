Расследование крушения MH17 дополнили российскими показаниями

Прокуратура Нидерландов 20 декабря приступила к зачитыванию речи по делу о крушении Boeing рейса MH17 на востоке Украины.

Так, стало известно, что голландская прокуратура добавила в дело российские показания «для сбалансированности досье». Речь идет о показаниях свидетеля S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады ВС РФ из Курска. Он объяснил следствию, почему MH17 не мог быть сбит из ЗРК «Бук».

Судебный процесс по делу о крушении рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. Пулатова на суде представляет международная группа адвокатов, остальных подозреваемых судят заочно.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года в районе села Грабово Донецкой области Украины. На борту находились 298 человек, все они погибли.