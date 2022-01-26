Россия призвала ЕСПЧ отклонить жалобы Украины по делу MH17

Суд должен отклонить все жалобы Украины и Нидерландов по делу о крушении самолета Boeing рейса MH17 в Донбассе в 2014 году, заявил представитель России при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов.

Он также призвал отклонить жалобу Украины против России на ограничение политической деятельности в Донбассе властями Донецкой и Луганской области, поданную в августе 2015 года. По словам Виноградова, у Киева нет доказательств этого факта.

Boeing рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. В мае 2018 года международная группа следователей пришла к выводу, что самолет сбили из пусковой установки «Бук».

По мнению расследователей, установка принадлежала 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курской области России и была переправлена из России на Украину в ночь с 16 на 17 июля. Москва считает эти обвинения голословными.

Министерство обороны России отмечало, что следователи сделали выводы на основании фотографий из соцсетей. Концерн «Алмаз-Антей», который производит комплексы «Бук», настаивал на том, что самолет сбили одной из старых модификаций ракет, снятых с вооружения.