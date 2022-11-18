Россия назвала ошибки Гаагского суда в деле о падении MH17

МИД РФ назвал политическим заказом приговор Гаагского суда по делу о падении Boeing рейса MH17, летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, Россия перечислила свои доказательства.

Гаагский суд обвинил бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко в том, что они по ошибке сбили самолет рейса MH17 в июле 2014 года. Командира подразделения ГРУ ДНР Олега Пулатова — признали невиновным, только у него был адвокат.

По версии суда, военные из ДНР думали, что сбивают из зенитно-ракетного комплекса «Бук» военный самолет, а он оказался гражданским. В решении не сказано, кто дал указание вести огонь по гражданскому самолету.

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«Суд предпочел оставить без внимания тот факт, что все выводы голландской прокуратуры построены на показаниях анонимных свидетелей, чьи личности засекречены, а также на сведениях сомнительного происхождения и материалах, переданных от заинтересованной стороны – СБУ, которую не раз уличали в даче ложных, противоречащих друг другу сведений», — говорится в заявлении МИД РФ.

Довод защиты, что нет доказательств, что рейс МН17 был сбит ЗРК «Бук» российского происхождения, не принимался, как рассекреченные Минобороны России документы, свидетельствующие о передаче на Украину ракеты, серийный номер которой совпадает с найденным на обломках на месте крушения.

Также МИД РФ настаивает, что суд не стал разбираться, откуда была запущена ракета. Все факты, указывающие на то, что пуск мог быть произведен военнослужащими ВСУ с подконтрольной Киеву территории, были попросту проигнорированы.

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«К материалам уголовного дела не приобщили первичные необработанные данные с российских радаров, а также переданные концерном «Алмаз-Антей» доклады и итоги натурного эксперимента, подтверждающего, что ракета была запущена из района, находившегося под контролем киевских властей», — говорится в сообщении.

Сама Украина отказалась предоставить суду как данные радаров, так и записи переговоров наземных служб слежения за полетами. А США не передали спутниковые снимки в день авиакатастрофы.

«Обвинительный приговор был вынесен только тем, чьи интересы не представляли адвокаты. Опровергнуть доводы защиты Пулатова суд не смог и был вынужден оправдать его», — добавил МИД РФ.