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Расследователей дела MH17 заподозрили в утаивании информации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © OSCE

Прокуратура Нидерландов утаивает важную информацию по делу о крушении рейса MH17, заявила адвокат Сабине тен Дуссхате, представляющая интересы обвиняемого Олега Пулатова.

Адвокат рассказала, что прокуратура Нидерландов не стала включать в досье отчеты по свидетелю S45, который был членом 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России из Курска и объяснил следствию, почему MH17 не могли сбить из ЗРК «Бук».

«Прокуратура решала, что его информация не является релевантной. Как она может быть нерелевантной? Прокуратура прекрасно знает, что эта информация имеет отношение к делу», — цитирует представительницу защиты РИА Новости.

Юристы неоднократно просили предоставить доступ к этой информации, но запросы не удовлетворили. Участники процесса считают, что в засекреченном отчете могли быть и другие важные данные.

Суд по делу о крушении лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines рейса MH17 начался в Нидерландах 9 марта 2020 года. По нему проходят четыре фигуранта — россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года рядом с Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в авиакатастрофе ополченцев, Москва полагает, что самолет сбили украинские ПВО.

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