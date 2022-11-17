Гаагский суд вынес приговор по делу MH17

Гаагский суд признал бывшего министра обороны ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова), офицера ГРУ в отставке Сергея Дубинского и гражданина Украины Леонида Харченко виновными в уничтожении самолета рейса MH17 и убийстве 298 пассажиров.

Суд установил, что авиалайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», находившегося в поле недалеко от села Первомайское в ДНР. Гиркина, Дубинского и Харченко признали виновными на основании материалов перехваченных разговоров.

Определить, кто дал указание вести огонь по гражданскому самолету, суду не удалось. Еще одного обвиняемого — командира подразделения ГРУ ДНР Олега Пулатова — признали невиновным.

По версии суда, военные ДНР 16 июля понесли тяжелые потери в ходе боев. Днем позже они привезли «Бук», при этом пролетающий самолет ополченцы сочли не гражданским, а военным.

Boeing рейса MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. Все 298 пассажиров погибли. Москва неоднократно отрицала причастность к атаке на самолет.