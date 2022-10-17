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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Герой запаса»: кто такой Игорь Стрелков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Dom kobb / CC BY-SA 4.0
Игорь Иванович Стрелков (он же Игорь Всеволодович Гиркин) — персонаж с загадочной биографией, история жизни которого написана, в основном, с его слов. Где правда, где вымысел разобраться сложно. Известно лишь, что он ветеран многих военных конфликтов — человек с большим боевым опытом.

Стрелков стал известен весной-летом 2014 года, когда стал лидером ополчения Донбасса. В апреле того года он с небольшим добровольческим отрядом, набранным в Крыму, осуществил рейд на Славянск (стотысячный город в Донецкой области) и захватил его.

Он возглавил оборону этого стратегически важного населенного пункта. В течение почти трех месяцев ополчение под его командованием сдерживало превосходящие силы украинских силовиков. Украинцы штурмовали город четыре раза. В июле ополченцы были вынуждены оставить Славянск.

Отступление вызвало волну негодования в Донбассе. Одни обвиняли Стрелкова в сдаче важного оборонительного рубежа, другие говорили, что три месяца обороны Славянска дали ополчению ДНР время создать сеть укрепленных очагов сопротивления в регионе.

Стрелков с 12 апреля по 12 августа 2014 года занимал должность командующего ополчением Донецкой народной республики, с 16 мая того же года — министра обороны ДНР.

В августе 2014-го он покинул территорию республики и вернулся в Россию.

Реконструктор и полковник

Стрелков (Гиркин) родился в Москве 17 декабря 1970 года в семье потомственных военных. В 1993-м окончил Московский государственный историко-архивный институт по специальности «историк-архивист». В годы учебы заинтересовался историей Белого движения и военной реконструкцией.

Летом 1992 года в качестве добровольца принимал участие в боевых действиях в Приднестровье. В 1993-м воевал в Сербии. Затем проходил срочную службу в Вооруженных Силах РФ. с 1995 года служил по контракту, был участником конфликта в Чечне.

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С августа 1996 года Стрелков, по его словам, становится сотрудником ФСБ России. Специализируется на борьбе с терроризмом на Северном Кавказе. Закончивает службу в ведомстве, опять же по его утверждению, в 2013 году в звании полковника.

После отъезда из Донецкой народной республики в августе 2014 стал известен как независимый военный эксперт.

По последней информации, Стрелков отправился добровольцем в зону специальной военной операции. Главное управление разведки Украины объявило за его поимку награду в 100 тысяч долларов.

 

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