Скрытые источники выбросов обнаружили на омских ТЭЦ

Прокуратура обнаружила на омских ТЭЦ незадекларированные источники вредных выбросов, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник.

По данным прокуратуры, в структурных подразделениях АО «ТГК-11» «ТЭЦ-3», «ТЭЦ-4» и «ТЭЦ-5» выявлены несоответствия фактического количества источников выбросов сведениям, содержащимся в документах.

Также выяснялось, что мероприятий по уменьшению выбросов в период неблагоприятных метеорологических условий не проводится. В разрешительных документах нет нормативов выброса пыли каменного угля, поэтому экологический контроль по загрязняющему веществу не проводился.

Прокурор направил в суд иск с требованием обязать АО «ТГК-11» устранить нарушения в сфере охраны атмосферного воздуха.