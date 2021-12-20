Абоненты Теле2 получили возможность смотреть Wink за 10 рублей

Возможность посуточной оплаты подписок появилась в онлайн-кинотеатре Wink для абонентов Теле2. Теперь, при входе в аккаунт видеосервиса с номером Теле2, всего за 10, 12 или 14 рублей в день открывается доступ к большой коллекции фильмов и сериалов.

Месячные подписки в Wink стоят от 299 до 1800 рублей. Те абоненты Теле2, кто не хочет сразу платить такую сумму, могут воспользоваться возможностью посуточной оплаты (от 10 до 14 рублей). Каждая такая подписка включает разные наборы фильмов, сериалов и ТВ-каналов.

Чтобы увидеть суточные подписки, нужно авторизоваться в Wink с номером Теле2, затем через главное меню зайти в раздел «Подписки», далее «Дополнительные подписки и Сервисы». Если зайти в сервис с номером другого оператора, суточные подписки будут недоступны.

За 10 рублей. Подписка «Мировое кино» включает 14 телеканалов с зарубежными блокбастерами и киноклассикой, в том числе TV1000, «Кинокомедия», «Киноужас», «Мужское кино», А2, Black.

За 12 рублей. Столько стоит суточная подписка more.tv. В нее входят 7 тысяч фильмов и сериалов. Здесь есть «Люди в черном», «Остров проклятых», «Фарго», «Малышка на миллион», «Трудные подростки», «Сказки Пушкина. Для взрослых» и множество другого контента.

За 14 рублей. В одной подписке «Кинозал» собраны коллекции онлайн-кинотеатра Wink, more.tv, ZeeTV и «Детский клуб». Это огромная коллекция фильмов, мультфильмов и сериалов. Также в подписке «Кинозал» есть актуальные проекты, которые сейчас выходят на телевидении.



У всех суточных подписок есть пробный период — семь суток фильмы и сериалы можно смотреть бесплатно. Если после бесплатного периода пользователь оставляет подписку, то оплата будет списываться каждые сутки с мобильного счета. Подписка подойдет тем, кто часто и много смотрит кино.

Для всех пользователей Wink действует акция «Четвертый фильм в подарок». После просмотра трех фильмов или сезона сериала в личный кабинет пользователя придет сертификат на бесплатный просмотр любой картины или сериала. Воспользоваться сертификатом можно через месяц, годен он будет полгода с момента получения.