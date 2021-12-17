Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна

Почти 13 тысяч подписей собрано в Томске под обращением к президенту РФ Владимиру Путину в защиту арестованного мэра города Ивана Кляйна.

По объявлениям в соцсетях на пункты сбор подписей за пять дней пришли почти 13 тысяч человек, сообщили в пятницу в своем Telegram-канале защитники Кляйна.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы доверяем Вам, как истинному гаранту конституционных прав граждан и обращаемся к вам с просьбой вернуть Томску законно избранного мэра», — сказано в обращении.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.