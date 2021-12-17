НАВЕРХ
Актуальная тема
Дело мэра Томска
Актуальная тема
Дело мэра Томска
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна

Источник:
Sibnet.ru
281 0
Фото: © Кадр из видео СК РФ

Почти 13 тысяч подписей собрано в Томске под обращением к президенту РФ Владимиру Путину в защиту арестованного мэра города Ивана Кляйна.

По объявлениям в соцсетях на пункты сбор подписей за пять дней пришли почти 13 тысяч человек, сообщили в пятницу в своем Telegram-канале защитники Кляйна.

«Уважаемый Владимир Владимирович! Мы доверяем Вам, как истинному гаранту конституционных прав граждан и обращаемся к вам с просьбой вернуть Томску законно избранного мэра», — сказано в обращении.

Мэра Томска задержали 13 ноября 2020 года. По данным следствия, он превысил должностные полномочия в интересах компании «Томское пиво». Позже Кляйн стал фигурантом еще двух уголовных дел – одного также о превышении полномочий, другого – о незаконном участии в предпринимательской деятельности.

Тема: Дело мэра Томска
Томичи начали сбор подписей к Путину за Кляйна
Обвинение попросило для жены Кляйна условный срок
Мэру Томска Кляйну продлили домашний арест
Жена мэра Томска Галина Кляйн выступила в суде
смотреть все
Политика #Местная власть #Активисты #Громкое дело
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Производство комплектующих для МС-21 запустят в Иркутске
Шесть человек пострадали в ДТП с маршруткой под Томском
Томичи собрали почти 13 тыс. подписей для Путина в защиту Кляйна
Глава МЧС заявил о «прямом пути к беде» на «Листвяжной»
Самое популярное
Четвертый в подарок: как посмотреть фильмы в Wink бесплатно
Игра «Новогодний дом» стартует на Sibnet.ru
Умное видеонаблюдение Ростелекома: выбираем уличную камеру
Роутеры MikroTik поставили под угрозу безопасность всего интернета
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Азбука новогоднего стиля: выбираем цвета для елки
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Звериный случай: самые смешные фото живой природы
Тайны Телецкого озера: экскурсия по затонувшему кораблю
Топ комментариев

Plaguer

О чём с ним вообще можно говорить после того что он натворил?..

Muzykant

Где увидеть этих россиян,для которых он является авторитетом?Местные ура-патриоты не в счёт.

Muzykant

Бред коронобесия уже зашкаливает.

korvinsS

А как так то что максимка еще не отписался в этой теме что теперь пиндосия всех нагнет по очереди суперпупер...
Sibnet.Ru