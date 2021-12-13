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#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Госдума отказалась от законопроекта о введении QR-кодов на транспорте

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Государственная Дума в понедельник снимет с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте, получивший огромный общественный резонанс, сообщил спикер Вячеслав Володин в Telegram.

«Решение снять с рассмотрения законопроект о введении QR-кодов на транспорте — это результат диалога Государственной Думы с Правительством на основе учета мнений регионов и обращений граждан. Благодаря обратной связи замечания были услышаны», — написал Володин.

Володин добавил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», «действовать очень аккуратно, взвешенно, не создавать дополнительных проблем» для наших граждан.

Законопроект предполагал, что QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

Тема: Коронакризис
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Политика #Законы #Новости COVID19
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Топ комментариев

Nik3316

ты это Сирии, Ираку, Ливии напиши, они поржут над тобой...

pkv84

Поляки конечно смешные ребята,ультиматумы ставят,хотя по сути они одна из главных европейских содержанок...

Nik3316

у меня отец в 90е был одновременно и пилотом самолета и ночным сторожем, так что не зарекайся...

Nik3316

судя по твоим минусам, ржут тут явно не надомной, учи историю...
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