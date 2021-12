Зачем геймеру «Игровой» тариф, или Как повысить игровой уровень

Логика современных онлайн-игр требует от геймера постоянного развития — совершенствования игровых навыков и прокачки игрового аккаунта. А это время и деньги. Ростелеком предложил решение проблемы — тариф «Игровой» с премиальными аккаунтами и системой бонусов в популярных играх.

Тариф «Игровой» появился в 2016 году как совместный проект Ростелекома и компании Wargaming — создателя культовой многопользовательской World of Tanks (WoT). Участники проекта изучили потребности геймеров и попали в точку. Тариф получил несколько интересных фишек.

Каждый абонент тарифа «Игровой» получает постоянный премиум-аккаунт в WoT, обеспечивающий дополнительные 50% к заработку кредитов и опыта в игре. Он открывает доступ к трем премиум-задачам. За их выполнение можно ежедневно получать 50 000 кредитов и утроенный боевой опыт. Такой аккаунт позволяет также утроить боевой опыт за пять любых победных боев в день.

То есть абонент тарифа сразу выделяется из общей массы геймеров, имея возможность гораздо быстрее прокачивать игровой аккаунт и выходить на все более высокие уровни. Это особенно важно для новичков, которые часто долго не могут выйти из начального этапа игры.

Еще одна фишка «Игрового» — его абоненты получают уникальные образцы техники. Им не нужно поначалу вести тяжелые бои на слабых танках, а потом, на более высоких уровнях ломать голову, какую боевую единицу выбрать.

Уникальные образцы техники

В World of Tanks абоненты тарифа «Игровой» получают эксклюзивный танк Т-44-100 (Р). Он имеет 100-миллиметровое орудие, противокумулятивные экраны. Боевая машина отличается не только высокой огневой мощью и защищенностью, но и его подвижностью. Три уникальных камуфляжа (на выбор) и эмблема войск связи выделят абонента из массы игроков на виртуальном поле боя.

Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры. Тем более, что помимо танка в ангаре игрока будет ждать обученный на 100% экипаж с навыком «Боевое братство», а значит опять-таки не придется тратит время на прокачку своих танкистов.

Т-44-100 (Р) — универсальная и эффективная боевая машина, подходящая под разные стили игры Фото: © Wargaming

Позднее партнерами тарифа стали и другие творения Wargaming — World of Warplanes и World of Warships. В этих играх действует тот же принцип, что и в World of Tanks — премиум-аккаунты и эксклюзивные образцы техники.

В порту игры World of Warships абонента ждет премиальный крейсер VII уровня «Багратион», добавляющий 50% к опыту за каждый бой. Корабль имеет мощную энергетическую установку и вооружен девятью 180-миллиметровыми орудиями с высокой начальной скоростью снарядов.

А поклонники World of Warplanes могут получить эксклюзивный ЯК-3Т — истребитель VII уровня и слот в ангаре. Самолет имеет форсированный двигатель, улучшенный коллиматорный прицел, облегченный каркас крыльев и утолщенную обшивку.

Ежедневные бонусы

За пять лет на базе тарифа выросла целая экосистема цифровых сервисов для геймеров, созданная в партнерстве с лидерами игрового рынка. Впоследствии к проекту присоединились компании «Фогейм» с играми Lineage 2, Blade & Soul, Aion и Point Blank и MY.GAMES с играми Warface, CrossFire и ArcheAge.

В каждой игре «Фогейм» — Lineage 2, Blade & Soul, Point Blank и Aion — абоненты получают подарок за подключение, а затем на их игровой аккаунт в личном кабинете приходят ежедневные подарки и бонусы за стаж – игровые преимущества, позволяющие гораздо быстрее добиться высоких результатов.

Игрок в Warface в рамках тарифа получает по десять игровых кредитов ежедневно Фото: © MY.GAMES

Абоненты «Игрового» в MY.GAMES после активации опции ежедневно получают «дни РТК», дающие игрокам новые виды оружия, костюмы персонажей или другие внутриигровые предметы.

В онлайн-шутере Warface, например, пользователь при подключении получит четыре единицы огнестрельного оружия. Причем его можно менять каждый день. Также на счет начисляется по десять игровых кредитов ежедневно.

Скорость соединения

Для самых притязательных геймеров Ростелеком совместно с компанией Huawei разработал специальный роутер «Игровой RT-X». Это устройство с искусственным интеллектом распознает игровой трафик и отдает ему приоритет. Если на другом устройстве, подключенном по Wi-Fi, начнется закачка большого по размерам файла, на игре это никак не скажется

Тем же у кого нет мощного компьютера для современных и очень требовательных к ресурсам игр, Ростелеком предлагает услугу облачный гейминг. Эта технология, при которой игры запускаются не на устройстве пользователя, на удаленном сервере.

Скорость соединения в тарифе «Игровой» достигает 300 мегабит в секунду с оптимизированным подключением к игровым серверам. Это обеспечивает низкий пинг, а также быструю загрузку патчей и обновлений.

Геймер управляет игрой со своего устройства, саму игру обрабатывает сервер, а тот уже передает аудио- и видеопотоки на экран компьютера, планшета, смартфона и даже телевизора через приставку Wink+.

Геймерам больше не нужно тратиться на мощные и очень дорогие компьютеры. Для сражений в топовые игры на максимальных настройках теперь достаточно подключить нужные сервисы.