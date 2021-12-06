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Россиян лишат заброшенных земельных участков

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: sovraskin / Attribution License

Российские суды начали изымать земельные участки у граждан, не использующих их по назначению. Например, любой россиянин может лишиться участка, если вовремя не начнет возводить дом.

Число соответствующих дел в судебной практике растет, пишет «Российская газета» со ссылкой на данные юристов. Специалисты связывают это с новой тактикой Росреестра, который усиливает контроль за использованием земель.

По закону у гражданина есть три года, чтобы начать строительство на участке, которое предоставляет государство. Если проверка покажет, что надел фактически заброшен, его могут изъять. При этом обычно за задержку начала строительства на первом этапе назначается штраф.

В целом Гражданский кодекс предусматривает три повода для изъятия земли: это ее неиспользование, использование не по назначению и использование с причинением вреда природе, или со снижением плодородности, если речь идет о сельскохозяйственных землях.

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Домострой #Законы #Стройка #Право
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