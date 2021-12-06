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Омич напал на охранника из-за QR-кода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из видео vk.com/1oomestomska

Житель Омска устроил скандал в торговом центре, когда охранник попросил его предъявить QR-код, произошедшее сняли на видео.

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Видеозапись конфликта в строительном гипермаркете «Бауцентр» появилась в соцсетях в воскресенье. Посетитель в ответ на требование предъявить QR-код начал кричать на охранника и толкать его.

«Ты кто такой, чтобы я тебе что-то показывал? Охранник снегосушилки? Иди и охраняй ее. Сегодня охранник, а завтра у меня хату вскроешь через мой QR-код», — высказался герой конфликта.

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COVID19 #Новости COVID19 #Происшествия
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