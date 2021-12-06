Омич напал на охранника из-за QR-кода

Житель Омска устроил скандал в торговом центре, когда охранник попросил его предъявить QR-код, произошедшее сняли на видео.

Видеозапись конфликта в строительном гипермаркете «Бауцентр» появилась в соцсетях в воскресенье. Посетитель в ответ на требование предъявить QR-код начал кричать на охранника и толкать его.

«Ты кто такой, чтобы я тебе что-то показывал? Охранник снегосушилки? Иди и охраняй ее. Сегодня охранник, а завтра у меня хату вскроешь через мой QR-код», — высказался герой конфликта.