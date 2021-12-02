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Омичка подала в суд на ТЦ из-за запрета посещения без QR-кода

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Омска потребовала компенсации морального вреда у торгового центра «Октябрьский», куда ее не пустили без QR-кода.

Как сообщается на сайте Кировского районного суда Омска, местная жительница подала иск к директору ТЦ «Октябрьский о признании действий незаконными и компенсации морального вреда.

Истец указала, что в ноябре дважды не смогла попасть в ТЦ в связи с отказом сообщить сведения о наличии прививки от коронавируса. 

Омичка попросила признать действия ответчика незаконными и взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.

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COVID19 #Новости COVID19 #Торговля
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ponhik78

Вообще-то всему миру плевать на то, чей Крым)))

sergey72

Ты забыл сказать, что Крым Российским считают и сами крымчане. ( НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТОМ)

corrector

Какое имеет отношение к объективной реальности кто как считает? Есть объективный факт. Кто не верит...

corrector

россиян очень интересовало и интересует его мнение, мы там ядерные ракеты можем разместить при приближении...
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