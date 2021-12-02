Омичка подала в суд на ТЦ из-за запрета посещения без QR-кода

Жительница Омска потребовала компенсации морального вреда у торгового центра «Октябрьский», куда ее не пустили без QR-кода.

Как сообщается на сайте Кировского районного суда Омска, местная жительница подала иск к директору ТЦ «Октябрьский о признании действий незаконными и компенсации морального вреда.

Истец указала, что в ноябре дважды не смогла попасть в ТЦ в связи с отказом сообщить сведения о наличии прививки от коронавируса.

Омичка попросила признать действия ответчика незаконными и взыскать компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей.