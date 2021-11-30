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Активистка из Приангарья объявила голодовку против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Жительница Усолья-Сибирского Дарья Дорогова сообщила в соцсетях, что объявила голодовку против введения системы QR-кодов и действий местных властей.

«Объявив голодовку, я буду продолжать ее до тех пор, пока вопрос по законопроекту о QR-кодах не будет вынесен на очередную сессию Законодательного собрания для обсуждения в открытом формате», — написала Дорогова в понедельник.

Во вторник она добавила, что ночевала в машине у здания правительства Приангарья и чувствует себя нормально.

3 и 21 ноября активисты из Усолья-Сибирского и Иркутска записывали видеообращения к властям против QR-кодов. После этого в отношении авторов роликов завели несколько административных дел.

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COVID19 #Новости COVID19 #Активисты
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velam

Ну и запустили бы их туда без защиты делов-то.

Fazar

Вопрос открытый кому это выгодно устраивать этот балаган?

Uynachalnica

Передаешь свои полномочия, передай и свою зарплату им! А сам на пенсию, если работать не желаешь!

вадя

Надо лямов по 70, чтоб дефективным манагерам было выгоднее соблюдать ТБ, чем оплачивать погибших... Иного...
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