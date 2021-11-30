Активистка из Приангарья объявила голодовку против QR-кодов

Жительница Усолья-Сибирского Дарья Дорогова сообщила в соцсетях, что объявила голодовку против введения системы QR-кодов и действий местных властей.

«Объявив голодовку, я буду продолжать ее до тех пор, пока вопрос по законопроекту о QR-кодах не будет вынесен на очередную сессию Законодательного собрания для обсуждения в открытом формате», — написала Дорогова в понедельник.

Во вторник она добавила, что ночевала в машине у здания правительства Приангарья и чувствует себя нормально.

3 и 21 ноября активисты из Усолья-Сибирского и Иркутска записывали видеообращения к властям против QR-кодов. После этого в отношении авторов роликов завели несколько административных дел.