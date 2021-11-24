Активист в Приангарье оштрафован на 150 тыс. за видео против QR-кодов

Суд назначил штраф в 150 тысяч рублей общественнику из Иркутской области Михаилу Ожиганову, который организовал акцию протеста и видеообращение к властям против QR-кодов.

Серия пикетов против QR-кодов прошла в Иркутской области. Некоторые из участников акций записывали видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и властям региона. В Усолье-Сибирском запись организовал общественник Михаил Ожиганов, его задержала полиция, административное дело рассматривал суд.

«Итог штраф 150 тысяч. С таким решением я, конечно же, категорически не согласен. Над этим теперь будут работать мой юрист и адвокат», — написал Ожиганов в Instagram.

Протокол об административном правонарушении был составлен по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Нарушение считается повторным, потому что горожане уже записывали подобное обращение неделю назад.