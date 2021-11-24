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Активист в Приангарье оштрафован на 150 тыс. за видео против QR-кодов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/ozhiganov.mikhail

Суд назначил штраф в 150 тысяч рублей общественнику из Иркутской области Михаилу Ожиганову, который организовал акцию протеста и видеообращение к властям против QR-кодов.

Серия пикетов против QR-кодов прошла в Иркутской области. Некоторые из участников акций записывали видеообращения к президенту РФ Владимиру Путину и властям региона. В Усолье-Сибирском запись организовал общественник Михаил Ожиганов, его задержала полиция, административное дело рассматривал суд.

«Итог штраф 150 тысяч. С таким решением я, конечно же, категорически не согласен. Над этим теперь будут работать мой юрист и адвокат», — написал Ожиганов в Instagram.

Протокол об административном правонарушении был составлен по статье «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования». Нарушение считается повторным, потому что горожане уже записывали подобное обращение неделю назад.

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Uynachalnica

Чеченскому парламенту бы озаботиться почему, национальность называть не будем, раз запрещено, ведут себя...

corrector

Как будто сейчас где то пишут чеченец А., пишут просто А. , и по фамилии всем всё понятно.А не...

cre

Появится формулировка: лица, чью национальность нельзя называть.

Alhazred

Ты не человек, а просто генератор бредятины)))
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