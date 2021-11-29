Проникший к бабушке в МСЧ №2 томич покинул страну

Житель Томска, получивший известность после того как проник под видом медика к умирающей бабушке в инфекционный госпиталь, сообщил, что уехал из страны.

В октябре соцсетях появилось видео о том, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. В итоге обман раскрыли, в больнице начались проверки, но 84-летняя пациентка умерла в реанимации.

Накануне герой ролика Сергей Самборский сообщил ТВ2, что после всей истории перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.

После огласки истории томича уволили с работы, также в его адрес поступали угрозы.