Проникший к бабушке в МСЧ №2 томич покинул страну

Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru
Житель Томска, получивший известность после того как проник под видом медика к умирающей бабушке в инфекционный госпиталь, сообщил, что уехал из страны.
В октябре соцсетях появилось видео о том, как томич переодевается в костюм врача и проникает в медсанчасть №2, где лежит его бабушка. По словам героя ролика, за пациенткой в больнице плохо ухаживали. В итоге обман раскрыли, в больнице начались проверки, но 84-летняя пациентка умерла в реанимации.
Накануне герой ролика Сергей Самборский сообщил ТВ2, что после всей истории перестал чувствовать себя в безопасности. Сейчас он находится в Тбилиси.
После огласки истории томича уволили с работы, также в его адрес поступали угрозы.
velamНу и запустили бы их туда без защиты делов-то.
УдавиковПотеря.Великий маэстро. В исполнении Градского песню "Как молоды мы были" можно слушать бесконечно.
WSG0600-164-164Востребованность сказочников с хорошей фантазией видать в Нато не спадает, при хорошей оплате они могут...
1zhen1все идет к тому чтоб отменить пособия