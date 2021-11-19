Тулеев призвал платить 50 тысяч пожилым за вакцинацию

Россия должна ввести систему поощрения для пенсионеров, прививающихся от коронавирусной инфекции, например, платить по 50 тысяч рублей, заявил экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев.

Тулеев написал в Instagram пост, где признался, что его беспокоят «страшные, скорбные цифры» потерь от ковида, а чаще всего жертвами становятся люди от 65 лет и выше. По его мнению, проблему надо решать не только запретами и ограничениями, но и поощрениями.

«Считаю, что надо выплачивать минимум 50 тысяч рублей тем, кому 65 лет и больше, неработающим пенсионерам, тем, кто сам изъявил желание вакцинироваться от ковида», — отметил Тулеев.

Он объяснил такую сумму тем, что если у человека начнется какой-то осложнение, то будут деньги на лекарства. «На наши основные пенсии, которые в среднем по России 16,8 тысячи рублей, в у многих и того меньше, лекарств особо не накупишься», — добавил Тулеев.

Экс-губернатор призвал депутатов областного совета выйти с таким предложением в Госдуму.