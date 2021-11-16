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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава УАЗ назвал «буханку» старой для модернизации

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © УАЗ

Семейство УАЗ СГР, или «буханки», завершат свою историю практически в первозданном виде, этот автомобиль невозможно модернизировать, заявил глава Ульяновского автозавода Адиль Ширинов.

«Невозможно модернизировать то, чему уже 70 лет. Зачем? У нее есть свой жизненный цикл, просто надо ей дать дожить его нормально. Нужно позволить ей естественным путем уйти на покой», — сказал Ширинов в интервью «Бизнес Онлайн».

СГР — семейство грузопассажирских полноприводных автомобилей повышенной проходимости. Серийный выпуск родоначальника моделей — УАЗ-452 — начался в 1965 году, с тех пор машина не изменила основных характеристики.

В 2021 году «буханка» впервые за 56 лет получила кондиционер, но это оборудование пока устанавливают только на экспортные версии.

Тема: Русские машины
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