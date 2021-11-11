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Самое полное издание Skyrim появилось в продаже

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из игры

Издание The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition появилось в продаже, это переиздание оригинальной игры, которое разработчики называют «самым полным» на сегодня.

Игра содержит Skyrim Special Edition, дополненный несколькими сотнями модов от фанатов и разработчиков, созданных за последние десять лет. Создатели из Bethesda также улучшили графику и некоторые игровые механики.

Геймерам предлагаются новые квесты, оружие, боссы, обширные подземелья и заклинания. Игра также включает четыре DLC Content Club — «Святые и соблазнители», «Редкие диковинки», «Режим выживания» и «Рыбалка».

Например, в режиме выживания игроки должны носить теплое снаряжение, находить убежища от холода, чтобы не замерзнуть, а также контролировать параметры истощения и голода дополнительно к основным угрозам.

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition доступна для ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, PlayStation 4 и PlayStation 5.

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Игры #Экшены
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