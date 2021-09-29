Новосибирец из команды Навального стал фигурантом дела об экстремизме

Следователи возбудили уголовное дело об участии в экстремистском сообществе в отношении ряда соратников оппозиционера Алексея Навального, в их числе новосибирский юрист Вячеслав Гимади, сообщается на сайте СК РФ.

«В период с 2014 по 2021 годов в состав сообщества вошли Соболь, Албуров, Шаведдинов, Гимади и иные лица, а также руководители и сотрудники штабов в регионах», — говорится в сообщении.

Пропаганду участники сообщества проводили во всех социальных сетях.

«Руководители и участники экстремистского сообщества систематически проводили на территориях субъектов РФ несогласованные публичные мероприятия, в ходе которых осуществлялись призывы к экстремистской и террористической деятельности, совершались противоправные действия, влекущие нарушение прав и свобод человека и гражданина», — говорится в сообщении СК РФ.

Часть 2 статьи 282.1 УК РФ (участие в экстремистском сообществе) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.