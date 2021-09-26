Двух полицейских обвинили в плохом надзоре над «киселевским маньяком»

Обвинение в халатности предъявлено двум полицейским в Кузбассе — они должны были осуществлять надзор за ранее судимым за сексуальные преступления Виктором Пестерниковым, который обвиняется в изнасиловании и убийстве двух десятилетних девочек в Киселевске.

Две десятилетние девочки пропали в Киселевске 6 сентября, их тела нашли в одном из домов на следующий день. Видеокамеры зафиксировали, что дети общались с мужчиной. Его задержали, на допросе он признался в изнасилованиях и убийствах.

Обвиняемый Пестерников уже был осужден за сексуальное преступление в отношении ребенка, он отбыл 10-летний срок. В 2019 году он освободился, приехал в Мыски, где был поставлен на административный учет. Там он дважды нарушал условия надзора, за что условия были ужесточены, а срок продлен. Но это не помешало ему сменить место жительства сначала на Прокопьевск, а затем на Киселевск. Претензий у правоохранительных органов больше не возникло.

Следственный комитет после преступления завел дело о халатности. Обвинение предъявлено двум полицейским за «некачественный административный надзор», цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

Следственное управление СК России по Кемеровской области информацию не комментирует, уточняя, что ведется расследование ранее возбужденного уголовного дела. В региональном главке МВД по Кемеровской области пояснили, что «в случае установления вины указанных сотрудников, они будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством».