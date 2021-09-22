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Холодный свет в офисе оказался «провокатором» ошибок в текстах

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Холодный свет в офисе может негативно влиять на качество написанных текстов, выяснили ученые Национальной технологической инициативы.

Ученые месяц наблюдали за группой добровольцев, изменяя режим освещения на холодный, нейтральный и теплый. Потом специалисты оценили объем опечаток в текстах участников.

«Холодный свет оказывал наиболее негативное влияние: участники эксперимента допустили 160 опечаток в течение рабочего дня … При теплом офисном освещении за это же время добровольцы опечатывались 120 раз. Наименьшее влияние оказывал нейтральный белый свет - в этих условиях участники совершали 110 ошибок в день», – цитирует ТАСС представителя НТИ.

Также исследователи выяснили, что при использовании нейтрального белого света в сравнении с другими режимами участники эксперимента отчетливо ощущали подъем сил и желание работать.

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