РПЦ оценила иск к ней от новосибирца Люцифера

Русская православная церковь (РПЦ) считает иск о защите чести и достоинства от новосибирца Люцифера Кончакова-Багратиона злоупотреблением правом на судебное разбирательство, заявил зампредседателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Житель Новосибирска Люцифер Кончаков-Багратион подал в суд на РПЦ из-за того, что в религиозных текстах его имя используется как имя дьявола. Ведь имя Люцифер означает буквально «несущий свет». Он настаивает на выплате компенсации морального вреда размером в 666 рублей.

Настоящие имя и фамилия мужчины — Алексей Южанин. С этими паспортными данными он участвовал в выборах мэра Новосибирска в 2014 году. В 2019 году Южаниина отказались регистрировать на новых выборах мэра Новосибирска. Тогда он заявлял, что он фермер. Затем он решил сменить паспорт и получил новое имя — Люцифер Кончаков-Багратион.

«Считаем, что это злоупотребление правом на справедливое судебное разбирательство, попытка привлечь к себе внимание под надуманным предлогом», — сказал РИА Новости Кипшидзе.