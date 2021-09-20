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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Туризм #Гео #ЧП

Археологи показали фото задней части древнего быка в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Археологи показали фотографии найденного древнего быка в Туве, сохранилась только задняя часть изображения из камня, сообщает Институт истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН).

Совместные раскопки Тувинской археологической экспедиции Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) и Красноярской Геоархеологии на могильнике «Хондергей 22» позволили выявить ритуально-поминальное сооружение, под насыпью которого был обнаружен геоглиф в виде быка.

По словам руководителя работ на объекте, научного сотрудника ИИМК РАН Натальи Лазаревской, «от изображения сохранился только круп (передняя часть была уничтожена в 40-е годы XX века при строительстве дороги)».

Объект относится к эпохе ранней бронзы, что подтверждают находки керамики с трубчатым орнаментом. Ранее подобных выкладок археологи в Туве не находили. Аналогии этому изображению быка встречаются среди петроглифов Калбак-Таша I на Алтае.

«Сам мотив быка весьма характерен для культур Центральной Азии именно в эпоху ранней бронзы. И уже после, в скифское время, на смену быкам приходят олени. Мы встречаем быков в группах петроглифов на территории Тувы и сопредельных территорий, но геоглиф в виде фигуры животного – пока уникальное явление, пожалуй, даже для региона Центральной Азии в целом», — сказала старший научный сотрудник Отдела археологии Центральной Азии и Кавказа ИИМК РАН Марина Килуновская.

Тема: Раскопали в Сибири
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Топ комментариев

fenimor

при нынешней то дермократии ни кто и не сумлевался

jeryakob

зачем они фальсифицируют в наглую , на камеру? на втором уровне нарисовали сколько надо и все. то...

Denis CENTR

Затягивайте пояски, дальше только хуже будет. У нас нет будущего и у наших детей к сожалению пока тоже

jonnit

Вся проблема в том что явка 35-40%, из них 25% это те кто должны проголосовать и им сказали за кого проголосовать....
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