Назван простой способ выбрать вкусный банан

Одним из главных критериев при выборе вкусного банана является цвет кожуры — он должен быть нежно-желтым или золотистым.

Также о вкусе банана говорит твердость его кожуры. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие. Самые лучшие бананы имеют эластичную кожуру и не продавливаются, передает портал Sohu.

Эксперты также советуют выбирать искривленные бананы, поскольку они более сладкие и вкусные, чем прямые. А вот длинные и прямые бананы, которые нередко считаются покупателями самыми лучшими, в реальности обычно несладкие.

Кроме этого, следует обратить внимание на темные пятна на кожуре. Если на банане несколько маленьких темных пятнышек — фрукт окажется очень сладким. Но нельзя покупать банан, если кожура начала темнеть во многих местах, это указывает на его перезрелость.