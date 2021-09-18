НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Назван простой способ выбрать вкусный банан

Источник:
Sibnet.ru
189 0
Фото: JeepersMedia / Attribution License

Одним из главных критериев при выборе вкусного банана является цвет кожуры — он должен быть нежно-желтым или золотистым.

Также о вкусе банана говорит твердость его кожуры. Недозрелые бананы более твердые, а их кожура не эластичная. В то же время перезрелые фрукты мягкие. Самые лучшие бананы имеют эластичную кожуру и не продавливаются, передает портал Sohu.

Эксперты также советуют выбирать искривленные бананы, поскольку они более сладкие и вкусные, чем прямые. А вот длинные и прямые бананы, которые нередко считаются покупателями самыми лучшими, в реальности обычно несладкие.

Кроме этого, следует обратить внимание на темные пятна на кожуре. Если на банане несколько маленьких темных пятнышек — фрукт окажется очень сладким. Но нельзя покупать банан, если кожура начала темнеть во многих местах, это указывает на его перезрелость.

Еще по теме
Роспотребнадзор опубликовал готовые рационы для похудения
Китаец рассказал о «невообразимом» русском блюде
Роскачество перечислило самые некачественные продукты
Эксперт подсказал простой способ выбрать вкусную шаурму
смотреть все
Жизнь #Еда
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Пропавшие в Томской области ученые вышли на связь
Группа насильников в Барнауле предстанет перед судом
Ученые пропали во время экспедиции по Сибири
Легковушка в Новосибирске врезалась в столб и сгорела
Самое популярное
Что дает расширенная подписка «Ростелеком Лицей»?
Авиасообщение запустят между Алтаем и Тувой
Путин поручил проиндексировать зарплаты силовикам выше инфляции
Регистрация автомобиля в ГИБДД потребует нового документа
Обсуждение (0)
Картина дня
Пентагон посчитал Россию главной угрозой для США
Умерла вынесшая обвинительный приговор Навальному судья
Telegram заблокировал боты с предвыборной агитацией
Россия запустила производство западной вакцины от коронавируса
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
39
Лавров назвал Украину «страной-попрошайкой»
25
Путин позвал граждан России на выборы
22
Путин ушел на самоизоляцию
21
Путин допустил уход на карантин
19
Автомобилям на механике предрекли исчезновение
Sibnet.Ru