Врач рассказал об опасности микст-инфекции

Инфекционист рассказал об опасности микст-инфекции (смешанной или сочетанной) коронавируса и гриппа, которая может подстерегать нас этой зимой.

«Микст-инфекция может стать проблемой, потому что и вирус гриппа, и SARS-CoV-2 размножаются в клетках внутренней сосудистой оболочки сосудов (эндотелии) и повреждают ее – соответственно, разносятся с кровотоком по всем органам; и вместе с тем поражают клетки дыхательных путей и легких, почек, центральной нервной системы, сердца и так далее», – цитирует пресс-служба лаборатории «Инвитро» главврача Андрея Позднякова.

Соответственно, заражение обоими вирусами будет опаснее, чем одним из них. В первую очередь, пострадает сосудистая система.

«Возможно, эти вирусы конкурируют между собой за клетки хозяина при одновременном попадании в один организм, менее вероятно, что они оказывают синергическое действие. Пока ясных данных нет», – добавил Поздняков.