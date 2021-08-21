Девочка-подросток погибла в ДТП в Новосибирской области

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Три автомобиля столкнулись в Кочковском районе Новосибирской области в субботу днем. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.
Авария произошла на дороге «Новосибирск - Кочки – Павлодар» около 16.15 по местному времени. Водитель УАЗа ехал в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя иномарками — Toyota Corolla и Mitsubishi.
«В результате происшествия погибла 16-летняя пассажирка Toyota. Трое человек госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.
Личности участников ДТП и характер травм устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.
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