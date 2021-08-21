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Девочка-подросток погибла в ДТП в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Три автомобиля столкнулись в Кочковском районе Новосибирской области в субботу днем. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Авария произошла на дороге «Новосибирск - Кочки – Павлодар» около 16.15 по местному времени. Водитель УАЗа ехал в сторону Новосибирска, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя иномарками — Toyota Corolla и Mitsubishi.

«В результате происшествия погибла 16-летняя пассажирка Toyota. Трое человек госпитализированы в больницу», — говорится в сообщении.

Личности участников ДТП и характер травм устанавливаются. На месте работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства происшествия выясняются.

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Uynachalnica

Раздавать бесконтрольно деньги, действительно, глупое занятие. Государство тратит деньги на то, чтобы...

Kolksas

Никто и не говорил что гос-во будет полностью школьников собирать, это что то типа помощи

jeryakob

все лучшее детям. отобрал у пенсионеров , отдал детям. робин гуд.

Disobedient

Сталин бы в расход пускал таких сотрудников, у которых счета в откровенно настроенном вражеском государстве....
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