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Жители Тувы научились плавить железо более 1600 лет назад

Источник:
Sibnet.ru
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Шлакоблок
Шлакоблок
Фото: © sciencedirect.com/science/

Древние жители Тувы научились плавить железо более 1600 лет назад, это могло быть связано с миграцией на запад древнемонгольских племен сяньбэй, сообщается в статье российских арехологов.

Российские ученые исследовали городище Катылыг-5 кокэльской культуры, относящемся к III–IV векам нашей эры. Городище находится в верховьях реки Ээрбек в 30 километрах от Кызыла. В ходе раскопок были обнаружены девять подземных плавильных печей трапециевидной формы, тонна плавильного шлака, остатки кузнечного дела и зона производства древесного угля.

Присутствие медных (бронзовых) гранул в большинстве кузнечных шлаков указывает на то, что медь обрабатывалась наряду с железом в кузнечных очагах. 

Пространственное разделение участка на три различных производственных зоны (плавка, кузница и производство древесного угля) предполагает наличие хорошо организованной и самодостаточной промышленности, отметили археологи в статье в Journal of Archaeological Science: Reports.

Археологи связывают традицию выплавки чугуна с делением на производственные зоны в Южной Сибири с миграцией на запад древнемонгольских племен сяньбэй в I–III веках нашей эры, сформировавших кокэльскую культуру.

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Республика Тува #Наука
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