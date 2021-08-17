Девушки в Новосибирске выбрали профессии автомехаников и водителей

Профессии по ремонту автомобилей и вождению грузовика стали пользоваться популярностью не только среди юношей, сейчас на них претендуют и девушки, сообщил директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов.

Вступительная кампания в колледжи и техникумы в Новосибирской области завершилась 15 августа. Во вторник и среду будут подводиться ее итоги, издаваться приказы о зачислении. В 2021 году приемная кампания обладала своими особенностями, отметил Сырмолотов в ходе пресс-конференции.

«Большой конкурс по профессии "мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля". Там 11 человек на место. Девушки к нам идут. В этом году девушки пришли и на получение профессии "водитель грузовика". Девушек это не пугает», — сказал он.

Также, по его словам, было больше абитуриентов, которые подавали документы в колледж не после девятого, а после 11 класса.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в этом году наиболее популярными в колледжах и вузах стали специальности: «коммерция», «дизайн», «IT и программирование», «операционная деятельность в логистике».