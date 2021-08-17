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#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Авиа #Наука #Гео #ЧП

Девушки в Новосибирске выбрали профессии автомехаников и водителей

Источник:
Sibnet.ru
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Грузовик на СТО в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Профессии по ремонту автомобилей и вождению грузовика стали пользоваться популярностью не только среди юношей, сейчас на них претендуют и девушки, сообщил директор Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства Иван Сырмолотов.

Вступительная кампания в колледжи и техникумы в Новосибирской области завершилась 15 августа. Во вторник и среду будут подводиться ее итоги, издаваться приказы о зачислении. В 2021 году приемная кампания обладала своими особенностями, отметил Сырмолотов в ходе пресс-конференции.

«Большой конкурс по профессии "мастер по ремонту и обслуживанию автомобиля". Там 11 человек на место. Девушки к нам идут. В этом году девушки пришли и на получение профессии "водитель грузовика". Девушек это не пугает», — сказал он.

Также, по его словам, было больше абитуриентов, которые подавали документы в колледж не после девятого, а после 11 класса.

По словам министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука, в этом году наиболее популярными в колледжах и вузах стали специальности: «коммерция», «дизайн», «IT и программирование», «операционная деятельность в логистике».

Тема: Экзамены
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Новосибирск #Образование
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лачинов

Я так понял сами мы свою рыбу ни добыть, ни продать, ни купить уже не в состоянии. То, то в магазине...

olegsbeglov

Еще одна страна угроблена по прихоти Янки

rumatam

что доигрались с с "большим братом"? Вот она истинная сущность китаёз, америкосами союз нужен.

korvinsS

Максимка тебя уже выписали? И как я вижу лечение не принесло результата все стало еще хуже.
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