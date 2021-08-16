Губернатор Приангарья доложил Путину о вернувшемся доверии жителей

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава региона доложил, как идет восстановление домов и соцобъектов в Тулуне, затопленном в 2019 году, и заверил, что вернул «доверие жителей».

В 2019 году Иркутская область пережила наводнение. Погибли 26 человек, четверо пропали без вести. Пострадало почти 11 тысяч домов, а больше 1,3 тысяч смыло потоком воды. Сильнее всего пострадал Тулун.

По словам главы региона, основное поручение президента в 2019 году — восстановление инфраструктуры Тулуна — выполнено на 75%. Пострадавшие получили социальные выплаты, но сегодня остаются вопросы по ним, которые рассматриваются в судебном порядке.

Из 954 домов, которые должны быть построены в пострадавших от наводнения районах, построено 749. Также он сообщил о построенных и строящихся соцобъектах, в том числе школах и детских садах.

«Точно уже могу доложить, что по Тулуну мы вопросы в основном все закрываем, сегодня нет той напряженности… Сегодня мы вернули доверие жителей», — заверил Кобзев.

Губернатор Приангарья отметил, что правительство области вышло по Тулуну «на финишную прямую», на контроле находится Нижнеудинск и другие пострадавшие районы, где необходимо восстановление коммунальной инфраструктуры.