Японец назвал паводок в Приангарье началом мировой катастрофы

Сибирь оказалась на передовой климатических изменений, связанных с началом глобального потепления, а наводнение в Тулуне предвестником экологической катастрофы, сообщил корреспондент японского издания Tokyo Shimbun.

#Туризм Немцев научили правильно пить водку на Байкале

«На заснеженном поле стоит покосившийся одинокий дом. Людей нет. Другой дом, стоящий неподалеку, также заброшен», — цитирует «ИноСМИ» корреспондент Юси Коянаги.

Житель Страны восходящего солнца назвал Тулун угледобывающим городом, где эксплуатировали японских солдат, интернированных советской властью в Сибирь. Но поразили его рассказы местных жителей о прошедшем здесь летом 2019 года наводнении.

Он отметил, ссылаясь на данные «Гринпис» и Гидрометцентра России, что в сравнении с 1999 годом в России в 3,5 раза выросло количество ливней и других аномальных природных явлений. «И в дальнейшем в Сибири возможны ливни», — таков вывод Гидрометцентра.

По мнению профессора Сибирского федерального университета Руслана Шарафутдинова, одна из причин аномальной погоды заключается в глобальном потеплении. В северных широтах выросла средняя температура.

Таяние льда и снега приводит к постепенному росту уровня Мирового океана, а предшественником глобальных климатических катастроф стало стихийное бедствие в Тулуне. Сибирь оказалась на передовой климатических изменений, считает журналист.

«Низшая категория стран»

Россия, занимающая четвертое место в мире по парниковым газам, относится к угрозе глобального потепления, по его мнени, пассивно. Уголь и газ, при обработке которых выбрасывается большое количество диоксида углерода, являются важными экспортными товарами и Россия старается увеличить объемы производства.

Кроме того, в Сибири продолжают массово вырубать леса, которые поглощают диоксид углерода. В основном древесина экспортируется в Китай, где на нее хороший спрос. Также не единичны случае поджогов для сокрытия следов незаконной вырубки.

В декабре прошлого года организация Climate Action Tracker отнесла Россию, как и США, вышедшие из Парижского соглашения, к низшей категории стран с точки зрения мер в отношении глобального потепления: «совершенно недостаточные».