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Путин начал видеоревизию поручений по Тулуну

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал видеоконференцию, в ходе которой он проводит ревизию поручению по восстановлению инфраструктуры Тулуна и других подтопленных районов Иркутской области после паводка в 2019 году, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Он обещал, что обязательно проведет ревизию того, как завершается выполнение ранее данных поручений. И сегодня он это сделает», — цитирует ТАСС Пескова.

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С докладами выступают: вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, глава Минстроя Владимир Якушев, а также директор местной школы, главврачи больниц, индивидуальные предприниматели и другие. 

И.о. губернатора области Игорь Кобзев первым доложил президенту о результатах строительства в Тулуне.

Президент отметил, что все социальные объекты в Тулуне должны вводиться в строй строго по графику и подчеркнул, что на ликвидацию последствия паводка в Тулуне были своевременно выделено более 27 миллиардов рублей.

Тема: Наводнение в Иркутской области
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