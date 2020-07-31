Путин вновь собрался в Тулун

Президент России Владимир Путин приедет в город Тулун в Иркутской области, пострадавший в 2019 году от наводнения. Об это глава государство сообщил во время совещания в четверг с и.о губернатора области Игорем Кобзевым.

Летом 2019 года в Иркутской области прошли две волны паводков. Погибло 26 человек, было подтоплено почти 11 тысяч домов, при этом 1,3 тысячи домов смыло потоком воды, почти 7 тысяч строений признали подлежащими сносу.

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Кобзев доложил президенту о ходе восстановительных работ в Тулуне, а также передал главе государства просьбу жителей Тулуна — приехать с визитом. Путин заверил, что приедет в город. Глава региона также доложил о проблемах, возникающих в ходе работ по восстановлению жилья.

«Да, срывы работ есть, но в целом мы рассчитываем, что до начала холодов выполним те задачи, которые мы поставили, а именно 160 индивидуальных жилых домов и более 780 квартир в многоквартирных домах мы до конца года построим», — сообщил Кобзев.

Он предположил, что 120 домов дома будут готовы к 1 сентября, а шесть многоэтажных домов жителей заселят до 1 декабря.