Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19

Решение о вакцинации от коронавируса будет приниматься только при абсолютной уверенности в препарате, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, передает сайт Кремля.



«Уверенность в вакцине должна быть абсолютная. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса», — подчеркнул российский лидер после докладов участников совещания.

Путин указал, что ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность, поэтому власти намерены действовать «предельно взвешенно и аккуратно», соблюдая все необходимые правила.

Глава государства также отметил, что российские научно-исследовательские организации очень серьезно продвинулись в разработке вакцин. Более того, наработок по вакцине гораздо больше, чем пишут средства массовой информации.