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Путин назвал обязательное условие вакцинации от COVID-19

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Решение о вакцинации от коронавируса будет приниматься только при абсолютной уверенности в препарате, заявил президент Владимир Путин на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации в РФ, передает сайт Кремля.

«Уверенность в вакцине должна быть абсолютная. Именно из этого будем исходить, принимая дальнейшие решения по вакцинации от коронавируса», — подчеркнул российский лидер после докладов участников совещания.

Путин указал, что ключевыми требованиями к вакцине являются ее доказанная эффективность и безопасность, поэтому власти намерены действовать «предельно взвешенно и аккуратно», соблюдая все необходимые правила.

Глава государства также отметил, что российские научно-исследовательские организации очень серьезно продвинулись в разработке вакцин. Более того, наработок по вакцине гораздо больше, чем пишут средства массовой информации.

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jeryakob

прямо по этому списку и сажать можно

Uynachalnica

Заслужили, однозначно! Только, один вопрос: а в чем заслуга? Утопающего спасли? Из пожара, кого вытащили?...

Митрич62

Печеньки Путина верным холуям.

Иркут 69

Раздача цацек - излюбленное хобби стареющих автократов.

Иркут 69

Ходит такой мем. В Хабаровске люди перестали быть населением и стали гражданами. Если бы все так отстаивали...