Пострадавшие от паводка в Приангарье подались в другие регионы

Все пострадавшие от летнего паводка в Иркутской области и обратившиеся с заявлениями получили свидетельства на приобретение жилья. Около 4,5 тысячи человек уехало в другие регионы России, сообщил мэр города Тулуна Юрий Карих.

Жилье приобрели 92% семей, получивших свидетельства. Семьи, которые получили жилищные сертификаты, но еще не воспользовались ими, пока не определились, где хотят жить. Некоторые ждут сдачи в эксплуатацию домов, строящихся для пострадавших от паводка в городах Тулун и Нижнеудинск, пишет ТАСС со ссылкой на представителя Минсоцзащиты региона.

Сертификаты дают право приобрести жилье в любом регионе России. В частности, из наиболее пострадавшего от наводнения города Тулуна, по данным мэра Юрия Кариха, в другие города уехали около 4,5 тысячи человек, это 10% населения. Но сейчас наблюдается тенденция возвращения людей в Тулун.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Почему сибиряки выживут в ядерной войне

«Это хорошо прослеживается по детям, по учебным заведениям. Когда уезжает семья, она должна документы из школы забрать, устроить ребенка в школу в другом городе и уведомить предыдущую школу об этом. У нас до каникул 11 ребятишек вернулись в школы. Знаю, что семья из Краснодарского края вернулась, из Хомутово (поселок под Иркутском). Работу не нашли», — сказал Карих.

Заявления на выдачу свидетельств продолжают принимать. В области еще есть семьи, доказывающие в суде право собственности на утраченное или поврежденное во время наводнения жилье. По этой причине прием заявлений продлен до 30 июня.