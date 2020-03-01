Журналиста из Германии научили правильно пить водку на Байкале

Люди, живущие вдоль побережья Байкала, очень трепетно относятся к своим традициям и учат гостей обычаям. Например, правильно пить водку и «шаманить», рассказала корреспондент немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung Андреа Динер.

Динер с друзьями хотели побывать на Байкале именно зимой, чтобы посмотреть на снег и лед, так как в это время года в европейских городах нет ни того, ни другого, а горнолыжные курорты нравятся не всем.

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«Мы утром прилетели в Иркутск, потом доехали до маленькой избушки (у Байкала), выпили самодельной водки из бутылки для воды, поели блинов и "пошаманили". "Шаманить" — это важно, потому все мы — лишь гости на этой бурятской земле», — цитирует ИноСМИ Динер.

Журналист объяснила, что «шаманят», окуная левый безымянный палец в водку и щелкая пальцами, водят рукой то вверх, то вниз, то влево, то вправо, чтобы понравиться всем богам и духам, обитающим на берегах Байкала.

Затем корреспондент со своими друзьями отправились в город Северобайкальск в Бурятии, а оттуда до села Байкальского. Местные жители приняли их, угощая блюдами из омуля и рассказывая о жизни в сибирской глубинке. Немка рекомендовала соотечественникам не верить бытующим стереотипам о сибирской зиме.

«Сибирская зима на Байкале совсем другая — она солнечная и сухая. Местные жители проводят зиму в очень теплых помещениях — здесь всегда хорошо топят, и если вдруг надо ненадолго выйти на улицу, то для них это возможность немного освежиться», — написала она.