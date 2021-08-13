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#Криминал #Громкое дело #Происшествия #ДТП #Стихии #Кибервойны #Конфликты

Замдиректора «Томского пива» останется в СИЗО до следующего года

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Заместитель директора «Томского пива» Вячеслав Литвин останется в СИЗО до 30 января 2022 года, решил Октябрьский районный суд Томска.

«Решение судьи: продлить содержание под стражей до 30 января 22 года», – сообщили адвокаты Литвина в Telegram-канале. Фигурант дела находится в СИЗО девять месяцев.

Рассмотрение дела Литвина по существу начнется 19 августа. На эту дату назначены предварительные слушания.

Замдиректора «Томского пива» подозревают в мошенничестве. По данным следствия, в 2016 году он, введя в заблуждение предпринимателя Аминова, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной цене. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении Литвина возбудили одновременно с делом мэра Томска Ивана Кляйна, которого подозревают в превышении должностных полномочий, также связанном с интересами ОАО «Томское пиво».

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Топ комментариев

suportar

Разложение идет по кремлевским планам. Или у нас иностранцы руководят государством?

жизнилюб

щас к выборам ..каких только сказок не услышишь???

Иркут 69

И что тут незаконного и аморального? Кто мешал его коллегам поступать так же? Но нет, предпочли написать...

nicollaich

Да здравствует пальмовое масло, не?
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