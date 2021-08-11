Спортсмены устроили эстафету в холодном Байкале

Спортсмены из разных городов России устроили заплыв на 120 километров без гидрокостюмов в Байкале. Среди пловцов были и дети, сообщила пресс-служба «Заповедного Прибайкалья».

Спортсмены из Владивостока, Благовещенска, Грозного, Керчи, Иваново, Москвы, Чебоксар в течение получаса плыли без гидрокостюмов по Байкалу. Им предстояло преодолеть 120 километров.

Каждый участник эстафеты преодолел несколько этапов, а сопровождали пловцов сотрудники экстренных служб, чтобы подстраховать в опасные моменты. Маршрут заплыва начался в поселке Порт Байкал, прошел через город Байкальск и завершился в Слюдянке. Среди спортсменов были и дети — шести, девяти и десяти лет.

Участники эстафеты надеются, что им удастся привлечь максимальное внимание к сохранению чистоты древнего озера, а также к вопросу утилизации промышленных отходов, накопленных в результате деятельности Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

В июле на Байкале прошел международный заплыв. Спортсмены из семи стран Спортсмены начали маршрут в понедельник в поселке Выдрино, а в финальную точку — Иркутск — прибыли во вторник.