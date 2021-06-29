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Сто метров до беды: как спасти Байкал от ядовитых отходов?

Источник:
Sibnet.ru
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Территория бывшего БЦБК
Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат
Фото: © youtube.com/NIKOLAEV Podcast
Российская академия наук (РАН) намерена до конца года найти ответ на вопрос — каким способом ликвидировать миллионы тонн ядовитых отходов бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината (БЦБК) в Иркутской области, угрожающие полным загрязнением всей южной акватории озера.

«Сейчас экологический оператор, которого курирует Росатом, начал активную работу по этой площадке. Но окончательного решения — что и в какой последовательности делать — пока еще не сформулировано», — сообщил в ходе пресс-конференции президент РАН Александр Сергеев.

Предприятие перестало работать в 2013 году по вполне понятным экономическим причинам, объяснил Сергеев. В мире появились современные технологии производства целлюлозы — подобной той, что делали на БЦБК. Продукция стала неконкурентной. Собственники обанкротились, а накопленный ущерб остался.

Сейчас на территории бывшего комбината насчитывается около 6,2 миллиона тонн ядовитых отходов в нескольких сотнях метров от берега Байкала. В первую очередь в 14 картах-накопителях. В них содержится, в том числе 2,6 миллиона тонн шлам-лигнина.

Шлам-лигнин — осадок, образующийся при очистке сточных вод от производства целлюлозы. Содержит хлористые соединения. Чрезвычайно ядовит.

Карты расположены в разных местах — на Бабхинском и Солзанском полигонах, на промплощадке бывшего БЦБК. Глубина каждой карты — около 7 метров, ширина — около 100. Кроме шлам-лигнина в картах содержатся зола, шлак, бытовые отходы. По оценкам некоторых экспертов, объема ядовитых веществ хватило бы, чтобы построить  две пирамиды Хеопса.

«Если бы мы могли гарантировать, что вот оно там хранится в этих резервуарах, вот сколько-то еще там полежит, а мы тихо-спокойно придумаем технологию и все это аккуратно вытащим, переработаем…. Но там селеопасные зоны», — отметил руководитель РАН.

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В июле 2019 года обильные осадки уже привели к тому, что резервуары с отходами переполнились водой, и часть из них попала в Байкал. Ситуацию удалось быстро купировать, но она может повториться. 

При сходе селя может произойти катастрофа — если большая часть отходов попадет в Байкал, практически одна восьмая часть чистейшего озера на планете будет отравлена на долгие годы.

Поэтому, по словам губернатора Иркутской области Игоря Кобзева, в первую очередь необходимо сделать так, чтобы при чрезвычайных ситуациях токсичные вещества не попали в реки и в Байкал.

Еще две проблемы

Чтобы обезопасить Байкал от выхода надшламовых вод из переполненных резервуаров, нужно создать для потенциального селевого потока русло — если сойдет сель, направиться по «дороге» с бетонными ограждениями, в обход БЦБК, объяснил Кобзев.

Но с этим возникли проблемы. Комбинат находится в центральной экологической зоне, а чтобы построить отводы для селевых потоков, нужно расчистить лес, который закон без согласования рубить запрещает. Губернатор выразил надежду, что согласование от федеральных профильных министерств и ведомств удастся получить уже в этом году.

И еще одна глобальная проблема БЦБК — озеро черного щелока. По предварительным оценкам экспертов, оно содержит более 200 тысяч тонн ядовитого для Байкала вещества.

Черный или сульфатный щелок получают в результате варки целлюлозы. Он не разлагается. В Байкале нет организмов, способных усвоить или переработать его.

«Серьезный объект — щелочное озеро — требует другого подхода. Здесь очень важно присутствие ученых, чтобы понять каким образом, что можно сделать по нейтрализации и переработке, чтобы минимизировать возможность загрязнения озера в результате схода селей», — объяснил Сергеев.

Пока ни экологический оператор, ни ученые, ни власти не могут сказать, какие технологии утилизации и рекультивации отходов будут использовать на БЦБК. Первоочередная задача — стабилизировать отходы, не допустив их попадания в Байкал во время чрезвычайных ситуаций. 

А что дальше?

Параллельно с этим научное сообщество и власти готовы искать решения ликвидации ядовитых захоронений на берегу Байкала. Но даже рекультивация не станет окончательной точкой в наследии БЦБК, подчеркнул губернатор области. 

«Ну, хорошо, а что будет дальше? Ну, почистили мы промплощадку, а что дальше?» — задался риторическим вопросом руководитель региона.

Он напомнил, что предприятие в свое время было градообразующим предприятием и давало работу тысячам человек. До сих пор в городе Байкальске живет 12 тысяч человек. И нужно решить, можно ли после рекультивации дать этим людям работу. 

Кобзев заметил, что, климат в Байкальске уникальный. И, город, по мнению губернатора, может стать туристическим. Но пока это очень далекие планы.

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