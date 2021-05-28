Химическая бомба: что нашли на территории «Усольехимпрома»

Особо опасные химические соединения обнаружили сотрудники Института органической химии СО РАН в почве и закрытых цистернах на территории бывшего завода «Усольехимпром» в Иркутской области. Эти смертельные для всего живого вещества могут храниться десятилетиями и легко переносятся по воздуху.

«Усольехимпром» — предприятие в Иркутской области, производившее хлор, каустическую соду, перекись водорода, азот, лаки и эмали и бытовую химию. В 2010 году владельцы завода объявили о банкротстве, оставив территорию с десятками цистерн ядовитых веществ и цех ртутного электролиза.

С 2020 года началась ликвидация последствий экологической катастрофы. Оператору предстоит рекультивировать около 610 гектаров. По данным исследователей, ядовиты там и вода, и почва. А еще остались цистерны, содержимое которых оставалось загадкой.

Пробы почвы и содержимого цистерн для исследования отправили в Новосибирск, в Институт органической химии (НИОХ) СО РАН (является координационным центром Стокгольмской конвенции в РФ, которая запрещает использовать ряд химических веществ, опасных для человека и окружающей среды).

«Порядка 400 проб пришло, и мы анализировали содержание различных загрязнителей в этих почвах. Взяты они (пробы) на разных глубинах на разных площадках для построения карты загрязнения», — сообщил руководитель Центра спектральных исследований НИОХ СО РАН Дмитрий Половяненко.

Берут пробы на разной глубине для того, чтобы понимать, какой слой почвы необходимо снимать. «Есть почвы, загрязненные на метр, есть на 15 метров. Это (глубина) меняет объем работа колоссально», — добавил ученый. Исследователи определили состав загрязнителей в почве с помощью масс-спектрометрии.

Масс-спектрометрия позволяет определить концентрацию искомых компонентов в исследуемом веществе. С ее помощью ученые выясняют изотопный, элементный или химический состав.

Ученые определили, что в почве на территории бывшего завода содержатся опасные для человека пестициды и хлорированные соединения. Они трактуются Стокгольмской конвенцией как запрещенные к производству и применению.

Трансграничные яды

Кроме проб почвы, ученые получили пробы из цистерн с неизвестным до этого содержимым, а также из солевых скважин. Выяснилось, что они содержат особо опасные хлорорганические соединения. Например, полихлорид бифенил.

«Это яд, который в малом количестве вызывает большое отравление организма», — объяснил руководитель центра спектральных исследований.

Он добавил, что в некоторых цистернах концентрация ядовитых веществ невелика. И это, в некотором смысле, обнадеживает, поскольку от концентрации зависит скорость и способ рекультивации. Если в содержимом немного ядовитых соединений, то их можно рекультивировать на месте. Если много — необходимо проводить дополнительные операции, чтобы «разбавить» содержимое.

По словам Половяненко, на территории «Усольехимпрома» необходима тотальная чистка, если обнаруженные соединения попадают в перечень Стокгольмской конвенции. Это не прихоть, а необходимость. Одно из свойств этих ядов — умение «путешествовать» по миру.

«Эти вещества легко переносятся с ветрами, с осадками. Трансграничный перенос большой. То есть они пролежали там 50 лет и с ними ничего не случилось. Они остаются в таком же виде и переносятся», — предупредил ученый.

Он добавил, что печально известный «Усольехимпром» далеко не единственная ядовитая проблема Сибири. Среди производств, накопленный экологический вред которых предстоит зачищать, — «Алтайхимпром» и «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат».

Что уже сделали

«Усольехимпром» с 1930-х годов считался крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. После банкротства собственник не убрал накопленный экологический вред, оставив шламохранилища бывшего цеха ртутного электролиза, цистерны с четыреххлористым кремнием, а также с неизвестным содержимым. Ряд ЧП привел к разгерметизации одной из них, после чего часть территории взяли под охрану.

В 2019 году глава Росприроднадзора Светлана Радинова во время визита в Иркутскую область назвала территорию «экологическим Чернобылем». А в 2020 году губернатор области Игорь Кобзев попросил президента РФ Владимира Путина о помощи в ликвидации вреда.

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Ликвидацию начали по нескольким направлениям. В первую очередь принялись за нейтрализацию загрязнения ртутью. Сначала демонтировали надземную часть цеха ртутного электролиза, затем подземную. Все строительные конструкции и загрязненный грунт извлекали и обрабатывали.

Второе направление — работа по перегрузке емкостей с токсичными веществами, рассредоточенными по площадке завода.

Полностью ликвидация загрязнения завершится в 2024 году. После на этом месте появится экотехнопарк. Новое предприятие займется обезвреживанием опасных отходов и демеркуризацией для сторонних заказчиков.