Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео

Видео, на кадрах которого видна пелена дыма над Улан-Удэ, появилось в Сети. В телеграм-каналах пишут, что жители города буквально задыхаются от смога.
«Местные жители просят о помощи и говорят, что буквально задыхаются», — написал телегам-канал «на видео видно». Дым над городом появился из-за сильных лесных пожаров в Якутии, а также в соседней Иркутской области.
Республиканский Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в нескольких районах Бурятии.
Сложная ситуация с задымленностью сложилась в Красноярском крае и Иркутской области. Так, по словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, дымная пелена останется в регионе вплоть до четверга, пока будет стоять безветренная погода.
лачиновНе сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...
Voland2А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.
SinkВот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет
paramedicЭксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.