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Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Видео, на кадрах которого видна пелена дыма над Улан-Удэ, появилось в Сети. В телеграм-каналах пишут, что жители города буквально задыхаются от смога.

«Местные жители просят о помощи и говорят, что буквально задыхаются», — написал телегам-канал «на видео видно». Дым над городом появился из-за сильных лесных пожаров в Якутии, а также в соседней Иркутской области. 

Республиканский Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в нескольких районах Бурятии.


Сложная ситуация с задымленностью сложилась в Красноярском крае и Иркутской области. Так, по словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, дымная пелена останется в регионе вплоть до четверга, пока будет стоять безветренная погода.

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Бурятия #Город #Гео
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лачинов

Не сомневайтесь. Сибирь точно выживет. Только кричать об этом не надо, а то понаедут ...

Voland2

А нам рассказывали , что только Сибирь выживет... Врали собаки.

Sink

Вот и обязаловка, о которой нам врали что ее не будет

paramedic

Эксперты «Работа.ру» и «СберНПФ»- это как те британские учёные. Опросили семьи Путина и Грефа.
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