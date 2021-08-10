Пелену дыма над Улан-Удэ сняли на видео

Видео, на кадрах которого видна пелена дыма над Улан-Удэ, появилось в Сети. В телеграм-каналах пишут, что жители города буквально задыхаются от смога.

«Местные жители просят о помощи и говорят, что буквально задыхаются», — написал телегам-канал «на видео видно». Дым над городом появился из-за сильных лесных пожаров в Якутии, а также в соседней Иркутской области.

Республиканский Роспотребнадзор зафиксировал превышение предельно-допустимых концентраций вредных веществ в воздухе в нескольких районах Бурятии.

Сложная ситуация с задымленностью сложилась в Красноярском крае и Иркутской области. Так, по словам губернатора Приангарья Игоря Кобзева, дымная пелена останется в регионе вплоть до четверга, пока будет стоять безветренная погода.