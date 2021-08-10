НАВЕРХ
#Город #Местная власть #Транспорт и дороги #Промзона #Недра и ТЭК #Наука #Туризм #Гео #ЧП

Фигурист Ягудин не почувствовал дыма в Красноярске

Источник:
Sibnet.ru
135 0

Фигурист Алексей Ягудин приехавший в Красноярск, выложил пост со словами о любви к городу. А жители раскритиковали его в комментариях за то, что он не почувствовал дыма от лесных пожаров в Якутии, накрывших город.

Российский фигурист приезжал в город, чтобы наградить спортсменов перед Днем физкультурника. Ягудин выложил фото в Instagram и подписал: «Обожаю Красноярск». Подписчики задали ему вопрос, как он относится к дыму от лесных пожаров, накрывших город. Спортсмен ответил, что не почувствовал задымления и получил массу негативных комментариев.

Подписчики негодовали: «Вы серьезно? Туман целыми днями у нас хотите сказать?», «Да ладно. Задымление до Барнаула дошло», «Чтоб вам так дышалось все время в вашей Москве», «После прививки не только нюх пропал, но и зрение».

По данным космического мониторинга, задымление зафиксировано в 869 населенных пунктах Красноярского края из-за сильных лесных пожаров в Якутии, сообщает региональное ГУ МЧС. В субботу в Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба». Его, по предварительным данным отменят только 10 августа в 17.00 по местному времени (13.00 мск).

Еще по теме
Варламов похвалил жителей Читы за спасение «Родины»
Рэпер выпустил клип о проблемах Новосибирска
Ростелеком представил пакетные предложения для жителей Новосибирска
Водный городской транспорт появился в Новосибирске
смотреть все
Красноярск #Город #Гео
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Фигурист Ягудин не почувствовал дыма в Красноярске
Завод по производству леденцов из меда и трав открыли на Алтае
СИЗО в Кемерове закрылось из-за коронавируса
Медвежья семья вышла к туристической тропе у Байкала
Самое популярное
World of Tanks получит новые танки и карту
Обнаружен потенциально обитаемый двойник Земли
Путин нанес газовый удар по США
Путин поручил очистить Россию
Обсуждение (0)
Картина дня
Российские политики ответили на слова Лукашенко о Крыме
Власти передумали вводить запрет на экспорт бензина
Глава Госдепа напомнил России о месте США в мире
Российское правительство поставило на водородную энергетику
Мультимедиа
Самый первый автомобиль в мире. ФОТО
На языке кошек: как понять питомца
Пятно и хвостик: выбираем самый сладкий арбуз
Виды облаков и их значение. ФОТО
Самое обсуждаемое
44
Путин потребовал остановить вымирание России
38
Путин поручил очистить Россию
29
Путин нашел причину лесных пожаров и наводнений
29
Рогозин призвал расстреливать за коррупцию в оборонке
28
Зеленский обвинил Россию в нарушении международного права
Sibnet.Ru