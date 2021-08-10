Фигурист Ягудин не почувствовал дыма в Красноярске

Фигурист Алексей Ягудин приехавший в Красноярск, выложил пост со словами о любви к городу. А жители раскритиковали его в комментариях за то, что он не почувствовал дыма от лесных пожаров в Якутии, накрывших город.

Российский фигурист приезжал в город, чтобы наградить спортсменов перед Днем физкультурника. Ягудин выложил фото в Instagram и подписал: «Обожаю Красноярск». Подписчики задали ему вопрос, как он относится к дыму от лесных пожаров, накрывших город. Спортсмен ответил, что не почувствовал задымления и получил массу негативных комментариев.

Подписчики негодовали: «Вы серьезно? Туман целыми днями у нас хотите сказать?», «Да ладно. Задымление до Барнаула дошло», «Чтоб вам так дышалось все время в вашей Москве», «После прививки не только нюх пропал, но и зрение».

По данным космического мониторинга, задымление зафиксировано в 869 населенных пунктах Красноярского края из-за сильных лесных пожаров в Якутии, сообщает региональное ГУ МЧС. В субботу в Красноярске на трое суток ввели режим «черного неба». Его, по предварительным данным отменят только 10 августа в 17.00 по местному времени (13.00 мск).