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Красноярские синоптики предупредили о сильной мгле

Источник:
Sibnet.ru
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Туман над озером в Новосибирске
Фото: © Sibnet.ru

Сильная мгла ожидается в Красноярском крае из-за дыма от лесных пожаров в Якутии. Видимость снизится до 50 метров, сообщило Среднесибирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Утром и днем 08.08.2021 в центральных районах Красноярского края ожидается сильный туман (сильная мгла) с видимостью менее 50 метров», — сообщило ведомство.

Задымление наблюдается в 1,2 тысяч населенных пунктах края, в том числе Красноярске и Норильске. В краевом центре объявили режим неблагоприятных метеоусловий на трое суток. Все предприятия обязаны уменьшать выбросы в атмосферу.

Ранее дым от пожаров в Якутии накрыл Иркутскую область и Бурятию, а также Байкал. Туристы снимали видео, на кадрах которого заметно, как над озером висит дымная пелена. Превышения вредных веществ в воздухе в Приангарье и Бурятии выявлено не было.

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