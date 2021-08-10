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Дым от лесных пожаров останется в Приангарье

Источник:
Sibnet.ru
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Смог, туман
Фото: © Sch?ferle / Pixabay License

Ситуация с задымленностью из-за лесных пожаров останется сложной в Иркутской области ориентировочно до четверга, сообщил в ходе прямого эфира в Instagram губернатор Игорь Кобзев.

Значительная часть региона – более 400 населенных пунктов — находится в зоне задымления из-за лесных пожаров в Якутии, а также в самой Иркутской области. И в ближайшее время ситуация не изменится, отметил Кобзев.

«Установилась безветренная погода, все, что нанесло, остается здесь… Мы попросили внимательно проследить ситуацию на ближайшие три дня. Пока она не меняется», – объяснил глава региона.

По его словам, специалисты постоянно берут пробы воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ нет. Тем не менее, задымление может быть опасно для людей с болезнями органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.

Губернатор Иркутской области в ходе оперативного совещания в понедельник попросил жителей быть внимательными к состоянию своего здоровья, прислушиваться к специалистам и стараться выполнять рекомендации медиков.

По данным на утро понедельника, в области зарегистрировали 30 пожаров на землях лесного фонда, на общей площади 123 тысячи гектаров. Продолжали гореть леса в Катангском и Куйтунском районах, там установилась сухая и ветреная погода.

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Иркутск #Гео #Местная власть
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