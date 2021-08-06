Глава Горного Алтая вакцинировался от COVID-19

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин в поликлинике Горно-Алтайска поставил первый компонент вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщила пресс-служба правительства региона.

В ноябре прошлого года Хорохордин переболел коронавирусом, долгое время у него сохраняется высокий показатель антител. Он уточнил, что после выздоровления прошло уже много времени, а потому он решил сделать прививку. Глава напомнил, что эффективность российских вакцин признана на мировом уровне.

«Прививка позволяет избежать смертельно опасного заболевания. Даже в тех единичных случаях заражения после вакцинации люди переносят коронавирус значительно легче и восстанавливаются быстрее», – сказал Хорохордин.

Он отметил, что у в республике сохраняются высокие темпы иммунизации: в регионе вакцинировались более 54 тысяч жителей, из которых 42955 человек получили уже оба компонента вакцины. Накануне в Республику Алтай поступила очередная партия «Спутника V» в 4200 доз, а всего регион получил 61,5 тысячи доз вакцин.