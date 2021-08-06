Лишний вес стал более частой причиной отказа в работе, чем татуировки

Соискатели из Новосибирской области рассказали, из-за каких недостатков во внешности им чаще всего отказывали при приеме на работу, – по мнению опрошенных, лишний вес не устраивает работодателей чаще, чем татуировки, шрамы и отсутствие зубов.

«К заметным чертам внешности относятся шрамы на лице, татуировки, большие родимые пятна, следы от ожогов, протезы, отсутствие зуба и так далее. 4% жителей Новосибирской области признались, что стакивались с отказом потенциального работодателя из-за одного из перечисленных недостатков», – сообщил сервис HH.ru.

Кроме того, причиной отказа, по мнению 8% жителей региона, стал их лишний вес. Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR и сотрудники кадровой службы.