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Лишний вес стал более частой причиной отказа в работе, чем татуировки

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Соискатели из Новосибирской области рассказали, из-за каких недостатков во внешности им чаще всего отказывали при приеме на работу, – по мнению опрошенных, лишний вес не устраивает работодателей чаще, чем татуировки, шрамы и отсутствие зубов.

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«К заметным чертам внешности относятся шрамы на лице, татуировки, большие родимые пятна, следы от ожогов, протезы, отсутствие зуба и так далее. 4% жителей Новосибирской области признались, что стакивались с отказом потенциального работодателя из-за одного из перечисленных недостатков», – сообщил сервис HH.ru.

Кроме того, причиной отказа, по мнению 8% жителей региона, стал их лишний вес. Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR и сотрудники кадровой службы.

Тема: Делаем карьеру
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