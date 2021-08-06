Лишний вес стал более частой причиной отказа в работе, чем татуировки

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Соискатели из Новосибирской области рассказали, из-за каких недостатков во внешности им чаще всего отказывали при приеме на работу, – по мнению опрошенных, лишний вес не устраивает работодателей чаще, чем татуировки, шрамы и отсутствие зубов.
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«К заметным чертам внешности относятся шрамы на лице, татуировки, большие родимые пятна, следы от ожогов, протезы, отсутствие зуба и так далее. 4% жителей Новосибирской области признались, что стакивались с отказом потенциального работодателя из-за одного из перечисленных недостатков», – сообщил сервис HH.ru.
Кроме того, причиной отказа, по мнению 8% жителей региона, стал их лишний вес. Чаще других с подобной проблемой сталкивались специалисты по маркетингу, рекламе и PR и сотрудники кадровой службы.
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slavayninсовсем кловун выпал из реальности.
Nik3316логика абзац))) ну ты как понимаю не ниже министра тут)))))
UynachalnicaНу а как иначе, коррупция, также с этими явлениями связана неразрывно! Потому и никак ее не заборем,...